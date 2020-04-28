Большинство россиян поддерживают жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом



Москва, 28 апреля. Большинство россиян поддерживают введение жестких мер по борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ по итогам очередного опроса населения.

Согласно результатам исследования, 90% респондентов заявили, что согласны соблюдать карантин, хотя вероятность заражения патогеном допускают только 24% граждан.

60% участников опроса заявили, что одобряют жесткие превентивные меры по борьбе с распространением коронавируса. Из них большинство — россияне старше 60 лет. 25% опрошенных (от 18 до 34 лет) поддерживают более мягкие ограничения, которые смогли бы снизить последствия для экономики, но увеличили продолжительность пандемии.

Помимо этого, участники исследования сделали прогнозы по снятию ограничений в своих регионах. 50% из них считают, что уже в мае жизнь начнется постепенно возвращаться на старые рельсы, еще 25% респондентов полагают, что это произойдет в июне, пишет газета «Известия».

Согласно исследованиям, проводимым ранее, из-за пандемии больше всего обеспокоены жители Дальнего Востока и Приволжского федерального округа, меньше всего на этот счет переживают в Петербурге и Северо-Кавказском федеральном округе. Большинство москвичей, где ситуация с заражением коронавирусом обстоит наиболее тяжело, не возражают против введенных ограничений. Более того, в апреле согласных честно соблюдать все правила выросло на 9% по сравнению с мартом.

По последним данным, в России с начала эпидемии были выявлены 93 558 случаев заболевания COVID-19. 8456 заболевших выздоровели. Жизни 867 пациентов спасти не удалось.