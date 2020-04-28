Кортнев заявил, что после эпидемии музыкантам придется снизить гонорары

Санкт-Петербург, 28 апреля. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал, на какие меры придется пойти, чтобы возобновить концерты после отмены режима самоизоляции.

Минкультуры России распорядился приостановить работу всех учреждений культуры и досуговых центров. Театры и концертные залы отменили выступления многих российских артистов.

Музыканты, в том числе группа Кортнева, остались без выступлений. По его словам, ребята из «Несчастного случая» очень охотно возьмутся за работу. Они даже согласны отменить летний отпуск.

Кортнев считает, что придется пересмотреть гонорары, поскольку у зрителей после эпидемии коронавируса будет не так много свободных средств.

«Я прекрасно понимаю, что придется выступать если не буквально за еду, то за сниженные гонорары. У зрителя просто нет денег, чтобы заплатить за поход в дорогой клуб», — прокомментировал известный музыкант, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что большинство звезд отечественной эстрады перенесли свои концерты на осень. Им, как и простым россиянам, приходится находиться в самоизоляции. Однако звезды не унывают и стараются подбодрить своих слушателей, регулярно появляясь в живых эфирах в соцсетях.

Ранее юморист Павел Воля и его супруга Ляйсян Утяшева признались, что им очень нравится проводить время дома. Они с удовольствием общаются с детьми и играют в разные игры.