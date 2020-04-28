CNN рассказал, как пандемия коронавируса потрясла армию США

Вашингтон, 28 апреля. Пентагон в условиях пандемии коронавируса столкнулся с рядом серьезных проблем, включая бесперебойное тестирование военных на наличие инфекции и должное поддержание боеспособности. Кроме того, в военном ведомстве может измениться суть задач армии и понимание угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает американский канал CNN.

Отмечается, что оборонное ведомство испытывает нехватку тестов на коронавирус и дефицит личного защитного снаряжения. При этом в Пентагоне осознают, что должны поддерживать соответствующий уровень готовности, особенно с учетом того, что вирус может полностью изменить геополитическую обстановку и привести к появлению новых угроз американской нацбезопасности.

Как отмечают в CNN, одним из четких сигналов обеспокоенности военных нынешней ситуацией является то, что министр обороны США Марк Эспер ввел жесткие ограничения на количество информации, доступной широкой американской публике.

Несмотря на то, что подконтрольное ему ведомство ежедневно публикует сводки о количестве зараженных вирусом военных, оно засекречивает сведения, которые, как предполагается, могут помочь противникам Вашингтона обнаружить слабые места США в плане боеготовности.

На то, что американская сторона избегает прозрачности, указывает случай с капитаном авианосца USS Theodore Roosevelt Бреттом Крозье. Пилот был уволен после того, как сделал просочившееся в прессу предупреждение о крупной вспышке COVID-19 на борту корабля. Эспер отказался восстановить летчика в должности.

В рядах ВС США растет понимание того, что сама суть американской армии, ее задачи и определение угроз нацбезопасности может кардинально измениться под влиянием пандемии. Такого мнения придерживается, в частности, генерал Марк Майли.

«Есть страны, государства, которые очень хрупки; они либо находятся в состоянии гражданской войны, либо их обществу свойственно внутреннее насилие. В результате вируса COVID-19 создалось существенное давление», — сказал он.

В СNN считают, что Пентагону важно научиться грамотно подстраиваться под текущую ситуацию, поскольку следующей угрозой может стать как другая пандемия, так и кибератака или глобальное потепление. Все это нанесет колоссальный удар по армии, делающей ставку на традиционные корабли, самолеты, танки и ракеты.