Осташко: Россия показала, что мир может прожить без Google и Apple, но не без пшеницы

Политолог Руслан Осташко уверен, что дефицит российской пшеницы откроет миру глаза на истинные ценности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что квоты на экспорт пшеницы из России и ее досрочная выработка могут привести к тому, что мир останется без зерна, особенно если учитывать, что несколько стран как раз собрались провести дополнительные закупки.

В марте 2020 года министерство сельского хозяйства России установило временные ограничения на экспорт нескольких зерновых культур. До 30 июня вывезти можно было не более 7 тонн зерна, это было необходимо для сдерживания роста цен на продукт. Однако сама квота была выработана до 26 апреля, и теперь Российская Федерация не может поставлять зерно до 1 июля, когда должен поспеть новый урожай.

Комментируя ситуацию, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что дефицит российской пшеницы уже привел к тому, что «мир находится в процессе переосмысления ценностей».

«Нам либералы всю жизнь рассказывали — вы посмотрите на капитализацию Apple, Google и Microsoft, да она намного больше, чем вся российская экономика. Ну а теперь мы видим, что ни одна из этих компаний не производит ничего, что могло бы помочь человечеству выжить в физическом плане. А Россия, оказывается, производит товар, без которого человечество жить не сможет, причем речь идет не только о зерне, но и о нефти, газе, без которых мы не сможем отапливать наши дома, не сможем запускать производства, кормить людей и многое другое», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, сейчас мир увидит, что экономисты «надули» IT-компании, финансовый сектор, который не является производственным и строится вокруг цифр, денег и услуг.

«Когда на первое место в жизни по стоимости выходят компании, которые не производят того, без чего человек жить не может, а производят просто услуги, чтобы человеку было просто комфортно, удобно, это говорит о том, что мир ценности и приоритеты расставил неправильно. Сейчас происходит переосмысление, и запрет РФ на экспорт зерна — яркое тому доказательство, потому что, оказывается, если не будет Apple, Microsoft и Google, мы сможем выжить, пусть будет не так удобно, но выжить мы сможем, а если не будет зерна, нефти и газа, то нет. Мы банально умрем», — продолжил Осташко.

По этой причине мировой финансовый кризис стал для россиян окном возможностей для того, чтобы осознать себя, осознать Россию не как страну на задворках мира, отстающую от капитализации указанных выше компаний, а как государство, способное предоставить миру возможности для выживания.

«К нам придет осознание того, что деньги не все решают. Достаточно посмотреть на американскую экономику, на ее структуру, на военных: у них сейчас провалы за провалом — то, что они производят в военном плане, они не могут капитализировать. Они не могут перевести финансы в качество, они привыкли жить в каком-то симуляторе компьютерной игры, где автоматически деньги, циферки на счету, можно обменять на продукты. Но в настоящем мире это не так, если у вас много денег, это еще не значит, что вы автоматически меняете это на продукт. Нужны еще компетенции, нужны люди, да — деньги значительно упрощают поиск всего этого, но не гарантируют результат», — говорит политолог.

Поэтому нельзя сравнивать размер ВВП России и размер ВВП тех же США и европейских стран. Этот показатель на Западе может больше и даже намного больше, но на практике оказывается, что без российского зерна выжить очень тяжело.

«Поэтому мир просто должен переосмыслить все это дело, и мы должны этим воспользоваться, показать прежде всего себе, поверить в себя, что вот она настоящая ценность — не какие-то виртуальные цифры на счете, а хлеб в магазине, газ в печке, бензин на заправках. В общем, Россия показала, что мир может прожить без Google и Apple, но не без пшеницы и продовольствия», — заключил эксперт.

Напомним, в настоящее время Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.