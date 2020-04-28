Аббас Джума: Решение Хафтара обоснованно и понятно

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Аббас Джума согласен с заявлением главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара по установлению гражданской государственности в Ливии и полному искоренению терроризма в стране.

Говоря о событиях в Ливии, журналист подчеркнул, что диалог — то, к чему стремится каждый, однако он не всегда возможен из-за позиции одной из сторон конфликта.

«Разумеется, диалог возможен только в том случае, если слова имеют вес. В Ливии ситуация зашла в тупик, и не по вине Хафтара. Дело в том, что ПНС нелегитимно, а Схиратские соглашения давно себя исчерпали и они де-факто и де-юре давно не работали», — пояснил спецкор.

Джума заметил, что нужно обратить внимание на события, происходящие «на земле» в Ливии, даже убрав юридический аспект, по которому ПНС также считается незаконным.

«На земле живут ливийцы, которые не поддерживают ПНС даже в Триполи. Для чего тогда нужно соглашение, не дающее ничего ливийцам, но лишь отбирающее? Чтобы международное сообщество продолжало давить на ливийский народ, навязывать ему бандитов, убийц, контрабандистов, напяливших на себя форму МВД и считающихся поэтому какими-то представителями закона? Это же смешно. Когда Абд аль-Рауф Карра (главарь подконтрольной ПНС группировки RADA. — Прим. ФАН) — разбойник, человек, который без суда и следствия может арестовать кого угодно и продержать его в тюрьме ни за что, моря его голодом, подвергая его пыткам, человек, занимающийся контрабандой и другими различными преступлениями — называет себя стражем правопорядка — это какая-то злая шутка», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что в сложившейся ситуации фельдмаршал Хафтар поступил единственно верным способом, чтобы наконец положить конец бесчинствам боевиков и вернуть мир в Ливию.