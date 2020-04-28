Мошенники украли более миллиона рублей у сотрудницы Росатома

Москва, 28 апреля. Сотрудница госкорпорации Росатом лишилась крупной суммы денег после звонка мошенника, который представился работником одного из крупнейших банков страны.

Злоумышленник вошел в доверие к женщине и убедил ее перевести деньги с банковской карты на другие счета. В итоге потерпевшая перевела преступникам более миллиона рублей.

Когда женщина поняла, что это было мошенничество, она обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело, ведется расследование, передает телеканал «360».

В последнее время в России активизировались мошенники, которые звонят гражданам под видом сотрудников банков. В Лаборатории Касперского предупреждают, что служба безопасности банков никогда не звонит клиентам.

Ранее в аналогичной ситуации оказался известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он перевел 50 тысяч рублей мошеннику, который представился его другом.