Шойгу поручил защитить увольняющихся со службы военных от заражения COVID-19

Москва, 28 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту солдат-срочников, увольняющихся со службы, от заражения коронавирусом. Об этом рассказали в российском военном ведомстве.

Как уточнили в министерстве, Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва после ряда специальных мероприятий.

«Они направлены на сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей к местам постановки на воинский учет», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, Шойгу поручил оказать содействие срочникам в покупке билетов на поезда и самолеты до мест постановки на воинский учет. Кроме того, военнослужащих обеспечат индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками и антисептиками для рук.

«Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ запаслись лекарствами и масками для защиты военных от коронавируса. Во всех медицинских учреждениях силового ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск. Кроме того, ежедневно во всех воинских частях и соединениях военнослужащим и гражданскому персоналу измеряется температура. Военнослужащих и членов их семей информируют о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены.