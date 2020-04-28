Водонаева вступилась за Тодоренко и назвала Башарова «самым известным насильником России»

Москва, 28 апреля. Телеведущая Алена Водонаева не согласилась со скандальным заявлением коллеги Регины Тодоренко о домашнем насилии, но вступилась за девушку, которую затравили из-за ее позиции.

На своем YouTube-канале Водонаева решила высказаться о случившемся инциденте. Она призналась, что знакома со многими женщинами, ставшими жертвами домашнего насилия. Но ни одна из них не была мазохисткой, подчеркнула блогер.

«Некоторым из нас действительно нравятся агрессивные парни. Но это скорее касается интимной части жизни», — заметила Водонаева.

Она считает, что Тодоренко со своим нелепым высказыванием не заслужила обрушившуюся на нее критику и травлю. Водонаева уверена, что звезды, бросившиеся оскорблять ведущую шоу «Орел и решка», после того, как скандал утихнет, скорее всего, «разом позабудут» о теме домашнего насилия.

Водонаева обратила внимание, что актер Марат Башаров, которого она назвала «самым известным домашним насильником России», продолжает блистать на экранах. Блогер констатировала, что попытки привлечь его к ответственности за многочисленные избиения жен не увенчались успехом. Однако общественность отреагировала на это не так бурно, как на слова Тодоренко, заключила Водонаева.

Ранее певица Наталья Подольская заступилась за Тодоренко, слова которой о жертвах домашнего насилия вызвали широкий общественный резонанс. Журнал Glamour лишил звезду звания «Женщина года» и подчеркнул, что выступает против любой формы насилия. Подольская осудила такую «жуткую публичную порку».

Башаров же на днях оказался в центре очередного скандала. В телепередаче «Секрет на миллион» актер признался, что избил собственную жену Елизавету Круцко. Кроме того, известны случаи с другими его супругами — Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой. Теперь артиста хотят лишить государственной премии РФ и звания заслуженного артиста Татарстана.