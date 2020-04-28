Перенджиев: Хафтар, в отличие от Сарраджа, создаст гражданскую власть в Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар обратился к народу с обещанием сформировать гражданскую власть в Ливии. Главнокомандующий также признал Схиратские соглашения нерабочими и разрушительными для страны, которая вынуждена бороться с террористическим режимом Правительства национального согласия (ПНС).

Местные племена и большая часть населения Ливии поддержали позицию и инициативу военачальника. Они благожелательно отнеслись к заявлению фельдмаршала, выразили ему благодарность и доверили дальнейшую судьбу североафриканского государства Хафтару. Федеральное агентство новостей обсудило дальнейшие перспективы развития ливийской ситуации в эксклюзивном интервью с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, членом экспертного совета «Офицеры России» Александром Перенджиевым.

«Нельзя все время находиться в неопределенности. В такой ситуации необходимо двигаться вперед и в конечном итоге определяться с направлением. В данном случае Хафтар проявил себя как истинный национальный лидер, которого поддерживают и племена, и большая часть ливийского народа. Их враги сейчас начнут кричать, что Хафтар не избранный и так далее, но им всегда можно напомнить про предложение Палаты Представителей о проведении выборов и формировании нового Президентского Совета», — объяснил эксперт.

По его мнению, Ливия благодаря Хафтару сейчас получила шанс на мирное и светлое будущее, чего не могло случиться, если бы не были расторгнуты Схиратские соглашения и власть по-прежнему незаконно удерживал премьер-министр Файез Саррадж.

«Одним из основополагающих моментов в обращении фельдмаршала является обещание, что он, в отличие от Сарраджа, не собирается захватывать власть и единолично править: никакого военного управления не будет. Он гарантировал формирование гражданской власти, органы которой будут избираться демократическим путем. Одним словом, если ПНС шло по пути раздора и раздрая, то Хафтар вчера сделал заявку на объединение Ливии, консолидацию здоровых патриотичных граждан, настроенных возрождать североафриканское государство как суверенное, самостоятельное, готовое к светлому будущему», — подчеркнул политолог.

Инициатива Хафтара отказаться от Схиратских соглашений и предложение Палаты Представителей создать новый Президентский совет для Ливии станут отправным шагом для выхода из кризиса.

«Хафтар совершил грандиозный прорыв в мирное будущее, это заявка на окончание противостояния в Ливии. Лидер ЛНА сейчас практически на наших глазах создает процесс легитимации единой госвласти. Потому что фельдмаршал не цепляется за власть и честно говорит о готовности способствовать мирным инициативам. Он добивается создания новой страны, в которой власть заинтересована реализовывать истинно-национальные интересы, сохранять культурные ценности, тогда как ПНС и их союзники-интервенты — это организация антиливийская, античеловечная, террористическая», — заявил доцент.

Перенджиев поделился с ФАН собственным прогнозом на дальнейшее развитие ситуации в Ливии после серии прорывных решений главы ЛНА Хафтара:

«Вокруг фельдмаршала произойдет фундаментальное объединение всех политических и народных сил. Это понесет за собой то, что «правительство» Сарраджа объявят незаконной организацией, которая подлежит расформированию. Если таким образом не получится, то ее ликвидируют военным путем, потому что ПНС несет для Ливии реальную угрозу. При нем будет создан Президентский Совет, который объединит всех за свободную от джихадистов ПНС Ливию. В конечном итоге это псевдо-правительство будет расформировано, либо уничтожено».

Однако вряд ли Саррадж и другие представители руководящего звена так называемого Правительства нацсогласия согласятся добровольно отказаться от власти. По словам эксперта, в ближайшее время ПНС будет выступать в отношении ЛНА с очередными провокациями и усилит давление на Хафтара в СМИ.

«Саррадж и союзники его «правительства», особенно из Турции, будут всячески сопротивляться. Провокации неизбежны после таких заявлений. Они будут цепляться за власть, использовать излюбленный ими инструмент дискредитации Хафтара через СМИ. В принципе, ничего нового они, конечно, не придумают, будут вопить, что ЛНА якобы готовит удар с применением химического оружия, сами же его и применят, чтобы обвинить Хафтара. Возможно, даже «найдут» очередной какой-нибудь «след», заведут свою байку-лейку про ЧВК «Вагнера», к слову, интересно, не на Западе ли им эту сказку рассказали. Одним словом, запустят заезженную пластинку», — предупредил политолог.

В заключение он напомнил, что все эти инструменты привычны для ПНС, однако не типичны для демократического правительства. Именно это является причиной, почему Саррадж и его силы никогда не будут признаны и не заслужат признания среди ливийцев. Таким образом, все предпринятые ПНС «усилия» по дискредитации Хафтара ни к чему не приведут, поскольку никто боевикам и террористам уже не поверит.