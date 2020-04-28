Минобороны Турции сообщило о шестом совместном с РФ патрулировании в Идлибе

Анкара, 28 апреля. Министерство обороны Турции сообщило о шестом совместном патруле с российскими военными на трассе М-4 в сирийской провинции Идлиб.

Патрулирование состоялось в рамках реализации положений двустороннего меморандума, принятого в октябре минувшего года.

Ранее о том, что российские военные в Сирии провели совместное с турецкими подразделениями патрулирование вдоль трассы М-4, сообщили в Минобороны РФ. Уточнялось, что помимо наземного патрулирования, осуществлялось и патрулирование с воздуха: вертолеты обеспечили прикрытие военных на протяжении всего маршрута, одновременно отслеживая обстановку в охраняемой зоне. Целью патрулирования являлось выявление возможных скоплений отдельных пикапов, автомобилей незаконных бандформирований.

Напомним, 26 апреля военнослужащие ВС Турции открыли огонь по террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе города Ан-Найраб в Идлибе. В микроблоге Twitter Syria_Protector, террористы в очередной раз устроили демонстрации на трассе М-4, согнав туда мирных жителей. По предварительным данным, два человека были убиты.

Члены ХТШ отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых должно осуществляться совместное патрулирование РФ и Турции. Бандиты пытаются препятствовать его проведению, используя мирное население в качестве «живого щита».