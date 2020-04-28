Песков заявил о неготовности «нормандской четверки» к новому саммиту

Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит «нормандской четверки» является чрезвычайно важным для Москвы, но страны — участницы пока к нему не готовы.

«Президенты собирались в Париже в декабре. Они решили сделать «домашнюю работу» к следующей встрече в Берлине. Эта работа пока не сделана. Это чрезвычайно важный вопрос для Москвы», — сказал он, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что проведение встречи не имеет смысла из-за позиции Киева.

Напомним, накануне Лавров исключил проведение «нормандского саммита», поскольку все соглашения, достигнутые на декабрьских переговорах в Париже блокируются в работе контактной группы и в деятельности украинского правительства из-за позиции киевских властей по Донбассу.

Министр иностранных дел добавил, что предстоящие на следующей неделе переговоры в видеоформате не принесут ожидаемых результатов, поскольку на них должно обсуждаться, прежде всего, исполнение парижских соглашений, а за период с ноября 2019 года выполнено лишь одно условие из них — обмен пленными.

Лавров подчеркнул, что остальные обязательства остались без исполнения не по вине России и республик Донбасса.