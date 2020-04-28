Врач-психиатр рассказал, как изменятся россияне после отмены режима самоизоляции

В ближайший год люди будут испытывать беспокойство при взаимодействии с незнакомыми людьми из-за коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей заявил врач-психиатр Алексей Магалиф, оценивая прогноз политолога Дмитрия Абзалова о новой реальности для россиян после окончания пандемии.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» заявил, что после окончания эпидемии коронавируса нормой станет социальное дистанцирование. Он привел пример китайского города Ухань, который стал очагом вспышки новой инфекции, а сейчас возвращается к нормальной жизни. По его словам, эпидемия изменила схему работы местного малого и среднего бизнеса. Он подчеркивает, что поток посетителей кафе упал на 50% даже после снятия ограничений.

«Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли, потому что их к этому подталкивает власть, пытаясь максимально сохранить социальное дистанцирование. То есть это будет другой мир, и мы будем привыкать в этом жить», — объяснил эксперт.

В свою очередь, главный врач Клиники психологической адаптации Алексей Магалиф считает, что очень многие россияне, которые оказались в вынужденной самоизоляции, не были готовы к этому.

«Соответственно, возникло много людей тревожно-мнительных на фоне общей неясности, а тем более тревожные состояния в таких случаях идут в рост. Таким образом, фобий у людей будет значительно больше. Даже эпидемиологи говорят, что эта история будет длиться до года, и в это время будут обострения и спады. В ближайший год люди будут испытывать беспокойство при тесном контакте с незнакомыми людьми. Это будет защитной реакцией. Плюс к этому, очень много людей с нарушенной психикой будут дополнительно создавать эту напряженность», — пояснил Магалиф в беседе с ФАН.

При этом врач обращает внимание, что отмена режима самоизоляции по-разному скажется на различных возрастах.

«Молодые люди плевать хотели на все эти меры предосторожности в силу своей безбашенности. Они как тусовались, так и будут это делать. А люди преклонного возраста будут находиться в беспокойном состоянии и очень избирательно общаться», — отметил собеседник ФАН.

Кроме того, психиатр убежден, что россияне меньше станут ходить в рестораны и кафе. Однако причиной этого будет являться не только опасность заражения в подобных заведениях, но проблемы с финансовым благополучием.

«Люди будут озабочены тем, как потратить деньги на еду, ведь в ресторане дороже, чем пойти запастись продуктам в магазине. Спрос на подобные услуги пойдет вниз. Тут играет роль двойной фактор», — добавил Магалиф.

Напомним, в конце 2019 года появилась информация о первых массовых случаях заражения коронавирусом в китайском городе Ухань. Медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За несколько месяцев инфекция распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

Ранее врач-нарколог предупредил об опасности употребления пива во время самоизоляции. По его словам, пивной алкоголизм чреват тем, что после него люди переходят на более крепкие алкогольные напитки.