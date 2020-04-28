Песков призвал соединить усилия регионов и федерального центра в борьбе с коронавирусом

Москва, 28 апреля. В период пандемии коронавируса необходимо сложить усилия регионов и федерального центра. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Путем сложения усилий регионов и федерального центра можно добиться каких-то результатов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие выводы можно сделать из работы губернаторов.

Представитель Кремля отметил, что федеральный центр находится в постоянном контакте с регионами, чтобы обеспечить реализацию принятых мер. При этом иногда на местах все же фиксируются недочеты.

«Где-то встречаются определенные проблемы на этом пути, и, опять же, путем сложения усилий они урегулируются», — заключил Песков.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса президент РФ Владимир Путин ранее наделил дополнительными полномочиями глав регионов, отметив, что губернаторам на местах проще оценить ситуацию. Комментируя это решение, Дмитрий Песков заявлял, что благодаря отдельным полномочиям в некоторых субъектах уже удалось перезапустить целые отрасли промышленности. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что жесткость ограничительных мер должна зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

По данным на 28 апреля, в России насчитывается 93 558 заразившихся коронавирусом, передает НСН. По количеству случаев наша страна сейчас занимает восьмое место в мире.