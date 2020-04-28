«Академик Черский» по пути к «СП-2» сбил Запад со следа

Сообщения СМИ о том, что краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) «Академик Черский» возвращается в порт Находка, вовсе не означают, что Россия отказывается от идеи достройки магистрального газопровода «Северный поток — 2». К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав маршрут российского трубоукладчика.

26 апреля со ссылкой на порталы Marine Traffic и Vesselfinder многие российские и мировые СМИ проинформировали читателей о том, что судно «Академик Черский» изменило пункт назначения. Если ранее находившийся в Ла-Манше трубоукладчик вроде бы держал курс на порт Абердин, то теперь, по данным автоматической идентификационной системы (АИС), «Черский» вдруг решил вернуться в свой порт приписки — Находку.

С учетом того, что «Черский» считается чуть ли не единственным судном, способным помочь России достроить газопровод «Северный поток — 2», известие об изменении пункта назначения судна наделало немало шума. И это неудивительно. Считалось, что именно ради достройки «СП-2» трубоукладчик в феврале покинул Находку, пересек Индийский океаны обогнул Африку, вышел в Атлантику, прошел мимо Гибралтарского пролива, миновал Бискайский залив и 26 апреля оказался в проливе Ла-Манш.

Иными словами, до вожделенной Балтики, где «Черского» поджидал недостроенный магистральный газопровод, оставалось всего ничего. И тут установленная на КМТУС аппаратура АИС внезапно просигнализировала, что судно повернуло обратно!..

А ведь всего несколько недель назад президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что до конца текущего года или, на худой конец, в первом квартале будущего года строительство «Северного потока — 2» будет завершено и газопровод заработает. Означают ли данные аппаратуры АИС «Черского», что Москва отказалась от этих планов?

Проблемы с судовой матчастью

Проект создания магистрального газопровода из РФ в ФРГ, известного как «Северный поток — 2», предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Длина «СП-2» составляет 1234 км (2468 км по двум ниткам). Оператором «трубы» выступает швейцарская компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром».

«СП-2» проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции, что закономерно затянуло стадию межгосударственного согласования проекта газопровода.

22 августа 2016 года на Выксунском металлургическом заводе началась отгрузка первой партии труб большого диаметра для «СП-2». 22 февраля 2017 года между Nord Stream 2 AG и швейцарским подрядчиком Allseas было заключено соглашение по обеспечению мощностей для морской трубоукладки «СП-2». Согласно соглашению, Allseas в течение 2018 и 2019 годов должна была обеспечить укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трубоукладочных судов «Pioneering Spirit», «Solitaire» и «Audacia».

Первоначально укладку труб «СП-2» планировалось завершить не позднее IV квартала 2019 года. Однако эти планы не удалось осуществить, во-первых, из-за Дании, продолжительное время не дававшей разрешения на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону. А во-вторых, из-за того, что в декабре 2019 года строительство подводного газопровода при готовности 93,5% было приостановлено в связи с санкциями США. В итоге не желавший угодить под них подрядчик Allseas отозвал свои суда со строительства «СП-2» в тот момент, когда на дно Балтийского моря было уложено уже более 2300 км труб.

Хотя иностранные партнеры на словах продолжали поддерживать Россию в ее намерении достроить «СП-2», стало ясно, что завершать проект газопровода Москве придется собственными силами. Если с чисто финансовой точки зрения такая перспектива Россию не пугала, то с судовой матчастью, позволившей бы немедленно возобновить строительство газопровода, были проблемы. Проще говоря, на тот момент, когда Allseas сбежала вместе со своими судами из-под американских санкций, в распоряжении РФ имелись всего два судна, которые теоретически можно было «запрячь» в достройку «СП-2».

В одном из немецких портов находилась принадлежащая ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» якорная баржа-трубоукладчик «Fortuna». Местоположение баржи было плюсом. Минусом же являлось то, что баржа не имела системы динамического позиционирования и по техническим ограничениям не могла укладывать более 1,5 км труб в сутки.

А на другом конце Евразии, в порту Находки, стоял «Черский», принадлежавший ООО «Газпром флот» — дочернему предприятию «Газпрома». Его плюсом было то, что это судно водоизмещением свыше 30 тыс. тонн имело на борту массу новейшего оборудования, включая систему динамического позиционирования. Минусом же являлось местоположение «Черского», а также то, что его изначально предполагалось использовать для разработки Киринского газоконденсатного месторождения в Охотском море.

То есть к моменту объявления американцами санкций против «СП-2» «Академик Черский» не был готов к эксплуатации в качестве трубоукладчика, так как не имел необходимого сварочного и монтажного оборудования. Впрочем, установить на КМТУС все необходимое для работы на «СП-2» оборудование было гораздо проще, чем оснастить баржу «Fortuna» системой динамического функционирования.

Спустя несколько дней после объявления американских санкций глава Минэнерго РФ Александр Новак впервые упомянул, что вместо покинувших проект «СП-2» судов «Allseas» оставшиеся километры газопровода может уложить «Академик Черский». Так внезапно КМТУС превратилось в трубоукладчик стратегического назначения. О нем писали, за ним следили, а количество запросов о местоположении «Черского» на порталах Marine Traffic и Vesselfinder било все мыслимые рекорды.

Всем было понятно, что если «Черский» не доберется до какого-нибудь балтийского порта, где он смог бы пройти дооснащение для участия в проекте «СП-2», России придется надолго забыть о вводе в строй своего нового магистрального газопровода.

Запутанный «круиз» трубоукладчика

Время шло. «Черский» продолжал стоять в Находке. В США, Польше и на Украине все громче говорили о том, что «СП-2» можно хоронить. Но 9 февраля, когда этого уже никто не ждал, КМТУС вдруг вышло в море! Это стало первой, но далеко не последней неожиданностью в истории плавания «Черского».

Все ждали, что трубоукладчик отправится на запад кратчайшим маршрутом — по Севморпути. Но те, кто планировал «круиз», постарались максимально обезопасить его — и «Черский» пошел в Европу южными морями. Практически на всем маршруте перехода его подстраховывали державшиеся поблизости корабли ВМФ России. А чтобы окончательно запутать возможных недоброжелателей, аппаратура АИС «Черского» с завидной регулярностью меняла порты назначения КМТУС.

Первоначально трубопрокладчик направлялся в Сингапур. Но потом оказалось, что вместо Сингапура «Черский» держит курс на Коломбо. В столице Шри-Ланки КМТУС ждали 18 марта — не дождались. Не дойдя до Коломбо, «газпромовец» повернул на Суэц. Общественность принялась гадать о сроке, за который «Черский» преодолеет Суэцкий пролив и попадет в Средиземное море, и опять не угадала. Вместо Суэца трубоукладчик пошел к Мозамбикскому проливу.

Основываясь на данных АИС, аналитики предсказали: 23 марта «Академик» появится в Мапуту. Конечно, и там неуловимое КМТУС не объявилось. Вместо Мапуту «Черский» направился к Кейптауну, вместо Кейптауна — к Канарам. Когда «газпромовец» проскользнул мимо Канарских островов, аппаратура АИС отправила аналитиков в нокдаун — теперь «Черский» чапал… в Порт-Саид!

И вновь КМТУС всех обманул. Его ждали в Гибралтарском проливе, а «Черский» прошел мимо и двинул в Бискай, через АИС уведомив всех, что держит путь в Абердин. Зачем трубоукладчику вдруг потребовалось заворачивать в Шотландию вместо того, чтобы следовать сразу через Датские проливы на Балтику, версий была уйма — одна фантастичнее другой. Но все они были похоронены 26 апреля.

В воскресенье, миновав Бискайский залив в теплой компании морского буксира Северного флота «Николай Чикер» и сторожевого корабля Балтфлота «Ярослав Мудрый», «Черский» втянулся в Ла-Манш, где его поджидал танкер Северного флота «Академик Пашин». И в тот же самый день Marine Traffic и Vesselfinder высветили новый пункт назначения КМТУС — Находка.

Это был уже не нокдаун, а нокаут. Окончательно запутавшиеся иностранные эксперты пустились во все тяжкие, рассуждая о том, что Россия отказывается от достройки «СП-2». А как иначе, «Черский» же идет в Находку!..

Тут экспертам следовало бы вспомнить, что точно так же, как теперь в Находку, «Черский» раньше «шел» в Сингапур, Коломбо, Суэц, Мапуту и прочие «пункты назначения», так и не увидевшие «газпромовца». Но нет, не вспомнили. Ведь хайпануть на сенсации «Россия плюнула на «Северный поток-2» было, разумеется, куда проще.

Что ж, не вспомнили эксперты-иностранцы — вспомним мы. Заодно сверимся с данными порталов Marine Traffic и Vesselfinder. Согласно им «Академик Черский», не переставая сигналить, что направляется на Луну… пардон — в Находку, к утру 28 апреля миновал остров Тексел. Если совсем просто — трубоукладчик по-прежнему уверенно двигался на северо-восток, к Скагерраку, то есть в сторону Балтики.

Удивительное дело, правда?.. Вот и нам кажется, что нет.

Собственно, это самое «нет» заодно является и ответом на вопрос, отказалась ли Россия от идеи достройки «СП-2». Разумеется, не отказалась. В пользу такого вывода наглядно свидетельствует курс «Академика Черского», красиво сбившего Запад со следа.

Что же касается обозначенного судовой АИС нового пункта назначения трубоукладчика, то здесь, видимо, стоит вспомнить русское слово, которое Запад заучивает с самой Крымской весны 2014 года.

Maskirovka.