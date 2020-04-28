Песков заявил, что ФНС следит за заработком компаний по производству тестов

Москва, 28 апреля. Система производства тестов на коронавирус, как и все в экономической жизни, должна быть прозрачной, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, в экономической жизни все должно быть максимально прозрачно», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, должна ли быть прозрачной система производства тестов на коронавирус.

При этом представитель Кремля не стал говорить на тему, кто получает прибыль от производства тестов на коронавирус. Он подчеркнул, что за заработком компаний следит Федеральная налоговая служба.

«Это не функция администрация президента следить за тем, кто сколько зарабатывает. Кто сколько зарабатывает и сколько должен платить налогов у нас следит налоговая служба и делает это блестяще», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Во вторник президент России Владимир Путин проведет совещание по видеосвязи с главами регионов, на котором обсудит перспективы борьбы с новым типом коронавируса.

По состоянию на 28 апреля в России общее число заболевших достигло 93 558. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за весь период эпидемии в стране выздоровели 8456 граждан, число летальных исходов составило 867.