Новак пообещал, что в России не будет дефицита топлива

Москва, 28 апреля. Министерство энергетики России гарантирует, что в стране не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, написал глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Чтобы в будущем не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, Минэнерго России в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием необходимых запасов топлива во всех регионах страны. При любом развитии ситуации мы гарантируем, что дефицита не будет», — сообщил российский министр.

Он напомнил, что из-за принятых в связи с коронавирусом мер в апреле в некоторых регионах спрос на бензин в рознице был ниже на 40-50%, спрос на дизельное топливо — примерно на 30%. На этом фоне выпуск бензина в России в текущем месяце сократился на 16%, а производство дизельного топлива, напротив, увеличилось на 6-7%, указал Новак.

Глава Минэнерго рассчитывает, что Россия в течение года не столкнется с резкими колебаниями цен на топливо. По его словам, для этого созданы все необходимые налоговые и регуляторные инструменты.

В России действует система, которая позволяет ценам на бензин и дизель на АЗС оставаться стабильными даже в условиях низких или высоких цен на нефть. Это достигается за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты — демпфера.