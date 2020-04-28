Сирия, 28 апреля. ВС Ирака начали операцию по борьбе со «спящими ячейками» «Исламского государства»1 в приграничной с Сирией зоне. В Алеппо произошел двойной теракт у штаб-квартиры «Отрядов народной самообороны». В Идлибе продолжаются демонстрации. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели воздушное патрулирование на севере Хасаки.

ВС Турции и союзные силы: перекрыли дорогу для конвоев «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): потеряла трех боевиков ранеными при нападении неизвестных.

ВС Ирака: начали операцию по ликвидации спящих ячеек ИГ1* в иракской провинции Анбар.

«Отряды народной самообороны» (YPG): лишились нескольких боевиков при взрыве на севере Алеппо.

Международная коалиция: направила конвой грузовиков материально-технического обеспечения в Хасаку.

Провинция Алеппо

На северо-востоке провинции произошел двойной теракт. Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, в подконтрольной «Отрядам народной самообороны» (YPG) зоне в городе Айн-аль-Араб (Кобани) взорвалось два СВУ, установленные у штаб-квартиры YPG. Несколько боевиков погибли на месте и получили ранения. В настоящее время ни одна из действующих в провинции вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за организацию теракта.

На севере провинции в поселке Джераблус неизвестные совершили покушение на боевика «Сирийской национальной армии». По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), нападавшие открыли огонь из автоматов по патрулю сил безопасности СНА, ранив трех сотрудников.

Провинция Идлиб

На северо-востоке провинции произошел двойной теракт. Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, в подконтрольной «Отрядам народной самообороны» (YPG) зоне в городе Айн-аль-Араб (Кобани) взорвалось два СВУ, установленные у штаб-квартиры YPG. Несколько боевиков погибли на месте и получили ранения. В настоящее время ни одна из действующих в провинции вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за организацию теракта.

На севере провинции в поселке Джераблус неизвестные совершили покушение на боевика «Сирийской национальной армии». По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), нападавшие открыли огонь из автоматов по патрулю сил безопасности СНА, ранив трех сотрудников.

Провинция Хасака

На северо-востоке провинции были замечены при патрулировании вертолеты ВКС РФ. По информации РИА воздушное патрулирование прошло в районе проведения турецкой операции «Источник мира». Российские военнослужащие отслеживают попытки незаконных вооруженных формирований соединиться или передислоцироваться в указанной зоне.

На северо-востоке провинции был замечен очередной американский конвой подкрепления. Как сообщает источник в сети Twitter @Natsecjeff, колонна грузовиков с материально-техническим обеспечением вошла в Сирию с территории Иракского Курдистана и направилась к базе ВС США в городе Камышлы.

Ирак

Как передает агентство Al Masdar, Силы народной мобилизации («Хашд Шааби») совместно с иракская армией и пограничниками начали совместную операцию по очистке пустыни Акашат от «спящих ячеек» запрещенного в РФ «Исламского государства». Заместитель командующего операциями в Анбаре Ахмед Насралла заявил в пресс-релизе, что операция будет проведена на основе полученных разведданных о том, что террористы ИГ вернулись к подпольной деятельности в приграничном районе. Глава округа Аль-Валид Абдул Муним аль-Тармуз заявил, что террористы совершают нападения с применением среднего и легкого вооружения на границе с Сирией. Начало операции было объявлено после нескольких вылазок террористов в указанном районе.

Источник подчеркнул, что за последние месяцы выросло число вылазок ИГ между провинциями Киркук, Салах ад-Дин и Дияла. Указанная зона уже известна как так называемый «Треугольник смерти».

1 Организация запрещена на территории РФ.