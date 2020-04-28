Песков назвал ситуацию с коронавирусом беспрецедентной

Москва, 28 апреля. Ситуация с пандемией коронавируса беспрецедентна, она требует слаженной работы руководства страны, регионов, участников экономической жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предсказал, что в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, средний класс может скатиться в бедность. Песков прокомментировал данный прогноз. Он уточнил, что Москва делает попытки проанализировать ситуацию, дать вердикты по разным отраслям, группам населения.

«Очевидно одно — ситуация непростая, она очень сложная и требует большой слаженной работы руководства страны, регионов, участников экономической жизни. Да, переживаются трудности, но понятно, что нужно делать. Кто будет под большим ударом, кто под меньшим — определимся позже. Угроза COVID-19 беспрецедентна», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь уточнил, что зараженных коронавирусом в России было бы намного больше, если бы президент РФ Владимир Путин не подписал указ о введении режима самоизоляции.

Напомним, Путин объявил о нерабочей неделе, введенной в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства попросил россиян проявить сознательность и не покидать дом без лишней необходимости. По словам российского лидера, чем более жесткими будут карантинные меры, тем быстрее страна сможет преодолеть эпидемию.

Во многих российских регионах был введен режим полной самоизоляции. Выходить на улицу гражданам разрешается только для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или выгулять собаку. При этом необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, россиянам рекомендуется как можно чаще мыть руки.