Путин перед совещанием с губернаторами по коронавирусу обратится к россиянам

Москва, 28 апреля. Президент РФ Владимир Путин обратится к нации перед совещанием с губернаторами по ситуации с коронавирусом, которое запланировано на 28 апреля. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во вторник глава государства по видеосвязи проведет совещание с главами регионов, которое будет посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Как уточнил Песков, оно будет открытым, а перед ним российский лидер обратится к гражданам.

«Обращение будет в районе 15.00–16.00 по московскому времени в открытом режиме. Действительно, у Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, дождемся совещания», — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, что многие регионы России последовали примеру Москвы и из-за распространения инфекции ввели режим самоизоляции. Глава государства в одном из обращений к нации продлил режим нерабочих дней в стране до 30 апреля. Ожидается, что в ходе грядущего выступления президент объявит об отмене такой меры или ее продлении.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее сообщили, что в России за минувшие сутки выявили более 6,4 тысячи новых случаев заражения. В целом, число заболевших превысило отметку в 93 тысячи человек.