Кремль заявил о необходимости минимизации последствий пандемии для всего населения

Москва, 28 апреля. Любое государство стремится сохранить средний класс, однако в период пандемии коронавируса необходимо поддерживать все слои населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Любое государство стремится его (средний класс. — Прим. ФАН) сохранить. <…> Когда о среднем классе говорил [президент РФ Владимир] Путин, в первую очередь он имел ввиду международную методику определения среднего класса», — заявил представитель Кремля, комментируя прогноз о возможном обеднении среднего класса в России.

Также Песков подчеркнул, что у Кремля нет никакого отдельного плана поддержки среднего класса, поскольку выделять какие-то слои населения — это неверный подход.

«Речь идет о необходимости минимизации последствий для всех людей в нашей стране, в том числе и экономических, <…> не выделяя среднего класса. В первом пакете были меры, направленные на поддержку самых нуждающихся», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии ФАН назвала преувеличением прогноз о «скатывании в бедность» среднего класса. Она отметила, что экономический кризис, возникший из-за пандемии, скорее всего, отразится на каждом, однако напомнила о новых мерах поддержки, которые постоянно разрабатывает государство.