Путин на совещании с главами регионов обсудит перспективы борьбы с коронавирусом

Москва, 28 апреля. Президент России Владимир Путин проведет во вторник совещание по видеосвязи со всеми главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На совещании, по словам представителя Кремля, в частности, будут мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На совещании будет затронута тема готовности медицинской инфраструктуры, а также дана оценка перспектив борьбы с эпидемией.

«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», — сообщил чиновник.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом во вторник сообщил, что в России было зарегистрировано 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, общее число выявленных заболевших достигло 93 558. За весь период эпидемии в стране выздоровели 8456 граждан, число летальных исходов составило 867.

На этой неделе также ожидается обращение президента России к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом.