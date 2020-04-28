Стало известно, кто заменит переболевшего пневмонией Васильева в «Модном приговоре»

Москва, 28 апреля. Телеведущие Дмитрий Дибров и Валдис Пельш согласились временно заменить в передаче «Модный приговор» переболевшего пневмонией Александра Васильева.

Очередные съемки пройдут уже во вторник. Дибров поработает модным судьей первые пять выпусков, а в следующие пять на экране появится Пельш.

Как стало известно KP.Ru, телеведущие с удовольствием согласились заменить заболевшего коллегу.

«Женщина просто обязана оставаться красивой — даже на время карантина. Охотно подменю на несколько программ!» — подчеркнул Дибров.

Васильева госпитализировали в больницу в Коммунарке в начале апреля. У телеведущего и историка моды подозревали коронавирус нового типа, но тесты показали отрицательные результаты, а затем медики обнаружили двухстороннее воспаление легких. Ранее с таким же диагнозом в больницу попала Надежда Бабкина, которая вместе с Васильевым ведет телешоу «Модный приговор».

В интервью Федеральному агентству новостей историк моды рассказал, что его уже отпустили домой, поскольку самочувствие улучшилось. Телеведущий поблагодарил врачей за профессионализм и бережное обращение с пациентами.

Ранее певец Лев Лещенко раскрыл подробности своего лечения в Коммунарке. Народный артист РСФСР рассказал, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию с эффектом матового стекла, но к аппарату ИВЛ не подключали.