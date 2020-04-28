Роспотребнадзор подготовит план снятия ограничений. События дня. ФАН-ТВ

6411 новых зараженных COVID-19 в России В России за последние сутки зарегистрировано 6411 новых случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах. Общее число заразившихся достигло 93 558. По количеству заболевших Россия обогнала Иран и поднялась на восьмое место в мире. За сутки в стране умерло 72 человека, а выздоровело 1110. Больше всего новых случаев заражения в Москве — 3075 (всего 48 426), Московской области — 523 (10 231) и Санкт-Петербурге — 198 (3436). Среди всех новых заболевших более 40% не имели клинических проявлений болезни. Напомним, для борьбы с COVID-19 весь апрель в России объявлен нерабочим, в регионах действует режим самоизоляции.

Роспотребнадзор подготовит план снятия ограничений Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Концепция снятия или смягчения ограничений должна быть готова до 29 апреля. Накануне, 27 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности продления ограничений до 12 мая. Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сегодня президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

Польша против «Северного потока — 2» Варшава планирует наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если польская компания PGNiG не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский. В конце марта польская компания заявила, что в Стокгольме выиграла у «Газпрома» дело по Ямальскому контракту, и им якобы причитается порядка 1,43 млрд долларов. Однако в «Газпром экспорте» сообщили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат. Ковальский заявил, что так они могут затормозить процесс строительства второй ветки газопровода. Напомним, «Северный поток — 2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море.