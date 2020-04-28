В ЛНР рассказали, кто может оказать давление на Украину в вопросе Донбасса

В Донбассе продолжаются обстрелы и участки разведения так и не согласованы; проведены только два обмена пленными и не совсем соответствуют установленной формуле. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Встреча глав МИД

Встреча глав министерств иностранных дел «нормандского формата» (Россия, Франция, ФРГ, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

«Видеоконференция пройдет в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарен им, что они дали согласие принять участие в мероприятии», — заявил Кулеба.

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас сообщил о проведении видеоконференции «нормандского формата» на следующей неделе. Он сообщил, что провел предварительные телефонные переговоры со своими коллегами из Франции, России и Украины, все они выразили мнение, что «значительная часть решений саммита в Париже не реализована».

Отсутствие политической воли

Как отметил Родион Мирошник, трудно ждать реальных достижений от переговоров, если главный виновник конфликта подходит к встрече в «нормандском формате» на уровне министров, не выполнив практически ничего из обязательств, взятых на себя по итогам саммита в Париже.

«Более чем за четыре месяца нет продвижения в вопросах безопасности. Продолжаются обстрелы, и участки разведения так и не согласованы. Нет практических шагов по открытию новых переходов через линию соприкосновения, как и нет совершенно никаких шагов в направлении политического урегулирования. Когда нет политической воли для выполнения обязательств, любые договоренности обесцениваются. Какой смысл договариваться, если оппонент не держит слово?!» — добавил Родион Мирошник.

По словам советника главы ЛНР, встреча глав МИД — промежуточная или контрольная встреча, где больше зависит от представителей Германии и Франции: как они отнесутся к бездействию Киева. На фоне регулярных обращений Киева за финансированием и кредитами у представителей Парижа и Берлина есть возможность подталкивать Киев к выполнению обязательств по урегулированию.

«Если это, конечно, соответствует интересам Франции и Германии, и их не устраивает лишь имитация действий по урегулированию. Из семи пунктов итогов Парижского саммита невыполненными остаются 6,5. Проведены только два обмена пленными, и те не вполне в соответствии с установленной формулой», — заключил Родион Мирошник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.