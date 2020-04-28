РФ выступает против агрессивных санкций США по Сирии, мешающих борьбе с COVID-19

Москва, 28 апреля. Россия и еще ряд стран выступили за полное и незамедлительное прекращение или ослабление односторонних санкций, препятствующих усилиям государств, в частности, Сирии, эффективно бороться с COVID-19. Об этом сообщил посол РФ в САР Александр Ефимов.

Он рассказал о ситуации в стране в условиях пандемии, российской помощи Дамаску и обстановке в Идлибе.

Ефимов отметил энергичные усилия местных властей по поддержанию стабильной социально-экономической ситуации в стране. По его словам, несмотря на то, что Сирию «буквально бросает из огня да в полымя», она «держится». Кроме того, страна решительно настроена поддерживать своих граждан, находящихся за рубежом.

«Главная проблема, которая вносит опасную непредсказуемость в дело борьбы с коронавирусом в Сирии, — это уже упомянутые санкции против САР. В текущих условиях их последствия становятся еще более болезненными и действительно ставят страну на грань катастрофы», — рассказал посол «Интерфаксу».

Дипломат подчеркнул, что РФ и ряд других государств высказались против санкционного давления на арабскую страну и поддержали соответствующие инициативы генсекретаря ООН Антониу Гуттериша, однако пока это не дало результата.

«Известные апологеты агрессивной санкционной политики не собираются отказываться от своих подходов. И даже, наоборот, готовы и дальше наращивать давление на САР и другие неугодные государства», — констатировал Ефимов.

Напомним, что Сирия входит в число стран, которые больше всего подвергаются санкционному давлению. США, наряду с Евросоюзом, периодически расширяют перечень ограничительных мер в отношении Дамаска.

Президент Сирии Башар Асад& осуждает политику Запада, от которой страдают граждане разных стран в условиях коронавируса. Он заявил, что пандемия COVID-19 «превратилась в область политических инвестиций некоторых стран на Западе во главе с Соединенными Штатами».

Раскритиковал санкции Белого дома и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, в текущих кризисных условиях ограничения, введенные в обход СБ ООН, наносят большой ущерб целому ряду стран.