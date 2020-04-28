Минздрав разрешил испытания препарата «Фавипиравир» у больных коронавирусом 

Москва, 28 апреля. Минздрав России разрешил клинические испытания японского препарата против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что исследования проведут в 17 лечебных учреждениях. Как уточнили специалисты, российскому производителю данного препарата разрешили провести «адаптивное многоцентровое рандомизированное открытое сравнительное клиническое исследование». Будет оценена эффективность и безопасность препарата «Фавипиравир» у больных COVID-19.

«Клиническое исследование пройдет в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России», — говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что фавипиравир — это химическое вещество, используемое в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов. Ранее препарат был одобрен в качестве противогриппозного препарата в Японии.

«По данным китайских ученых, препарат показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19», — объяснили в пресс-службе.

Напомним, более 6,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, за сутки победить болезнь смогли 1100 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек. От инфекции за последний день скончались 72 человека. Всего в России было зарегистрировано 867 летальных исходов, уточнили в оперштабе.