Коронавирус в России 28 апреля: рекордная статистика, сколько жертв, последние новости

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 28 апреля 2020 года информации о распространении новой коронавирусной инфекции в России и мире и борьбе с ней.

Коронавирус в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в России, за сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, общее число выявленных заболевших достигло 93 558. Примечательно, что симптомов нет у 40,7% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом.

Самая высокая летальность от коронавируса в России в Краснодарском крае — 2,14%. Далее следуют Москва (0,99%), Дагестан (0,96%), Петербург (0,79%) и Подмосковье (0,72%).

За сутки 27 апреля умерло 72 россиянина с коронавирусом, общее число жертв инфекции в России теперь составляет 867 человек. Выздоровели 8456 граждан.

Пятерку регионов с наибольшим количеством заболевших возглавляет Москва. В столице зарегистрировано 48 426 случаев коронавируса. На втором месте Подмосковье с 10 231 заболевшим, на третьем — Петербург. Там зафиксировано 3436 случаев. Далее следуют Нижегородская область (1663 заболевших) и Дагестан (1147).

COVID-19 в мире

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 3 080 619 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 932 998 человек, умерли 211 743.

Больше всего случаев зарегистрировано в США — 1 010 507 случаев. Там же самая высокая смертность от COVID-19 — 56 803 человека погибли.

В Испании 236 199 заболевших и 23 521 умерших, в Италии 199 414 заболевших и 26 977 умерших, во Франции 165 842 заболевших и 23 293 умерших, в Германии — 158 758 и 6 126, в Британии — 157 149 и 21 092, в Турции — 112 261 и 2 900. Россия в этом списке занимает восьмое место, за два дня обогнав Китай и Иран.

Если говорить о летальности как о соотношении количества умерших к количеству заболевших, то самая высокая — 15,44% — в Бельгии, где из 46 687 заразившихся коронавирусом погибли 7 207 человек. Далее следуют Франция с летальностью 14,05%, Италия с летальностью 13,53% и Великобритания — 13,43%.

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