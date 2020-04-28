Муцениеце в стихах попросила у Прилучного прощения и призналась ему в любви

Москва, 28 апреля. Актриса Агата Муцениеце обратилась к своему супругу, актеру Павлу Прилучному, которого недавно обвинила в побоях. Она в стихах попросила у него прощения и призналась в любви.

Звезда «Закрытой школы» опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное стихотворение, посвященное Прилучному. В нем она выразила ту боль, от которой сейчас мучается, и призналась, что до сих пор испытывает сильные чувства к супругу.

«Люблю, тебя люблю... Всегда, везде, назло всему... Прости меня, я подвела. Прости меня, что не смогла. Прости, что не уберегла. Прости, что первой, не пришла, прости. И слезы отпусти. Не злись», — написала 31-летняя артистка.

В феврале пара объявила о разводе. Супруги разъехались, однако позже воссоединились на время пандемии. Совместное проживание привело к скандалу — Муцениеце заявила, что муж, напившись, избил ее и выгнал вместе с детьми из дома. Сам Прилучный категорически не признает своей вины.

Актерская среда, узнав о скандале в семье Муцениеце и Прилучного, разделилась на два лагеря. Многие не верят, что артист мог поднять руку на жену и выгнать ее вместе с детьми из дома. Ранее однокурсница Муцениеце рассказала о проблемах звезды с алкоголем — во время учебы во ВГИКе девушка пила как лошадь.

Муцениеце призналась, что не готова к новым отношениям. Кроме того, у нее есть страх одиночества, еще она боится стать чьей-то любовницей, рассказала звезда.