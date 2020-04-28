Малькевич: Хафтар войдет в историю как человек, который фактически объединил Ливию

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич считает, что главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар поступил единственно верным способом, найдя способ избавить Ливию от террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), засевших в Триполи.

Малькевич напомнил, что ПНС находится у власти более двух лет, не имея на то законных оснований.

«Не секрет, что наша организация давно и плотно ведет исследовательскую работу по Ливии, и сегодняшнее заявление маршала Хафтара было давно ожидаемо. Потому что сколько было смотреть на то, что ничего не происходит? ПНС нелегитимно с 2018 года, об этом мы открыто писали, направили порядка 200 писем в МИД стран мира. Уже пошел 2020 год, в Триполи у власти до сих пор находятся люди, которые не имеют на это никакого права. Это первое», — отметил глава ФЗНЦ.

По словам журналиста, различные бандформирования под эгидой ПНС устроили в Ливии полный беспредел, а международное сообщество продолжает бездействовать. В скором времени Европа с ужасом осознает, что совсем рядом с ней создана мощнейшая террористическая база, представляющая угрозу не только для Африки и Ближнего Востока, но и для европейских государств.

«Второе. Единственная сейчас легитимная гражданская ветвь власти Ливии — это Палата представителей под руководством Агилы Салеха. Я напомню, что его даже не удосужились пригласить в Берлин на мирную конференцию по Ливии. Та информация, что есть у нас, о бесчинствах, которые творят боевики, полевые командиры, прикрывающиеся именем Сарраджа в Триполи, не оставляют нормальным людям, к каковым я отношу Хафтара, другого выбора, кроме как вычистить всю эту, извините меня, «мразь» из Ливии. Тем более, что по нашей информации там идет постоянный приток боевиков из других стран мира, в частности, из Сирии. Мир и Европа, отвлеченные на решение задач, связанных с коронавирусом, просто не понимают, что, когда летом или к осени они выйдут из своих карантинных мер, у них прямо, извините, под брюхом будет располагаться мощнейшая террористическая база, прекрасно укомплектованная, в том числе и с турецкими инструкторами», — добавил журналист.

В завершение Малькевич подчеркнул, что Халифа Хафтар выбрал правильную тактику по урегулированию кризиса в Ливии — принуждение к миру. Он стал тем человеком, которому удалось сплотить народ и объединить страну в единое целое.