Мишустин поручил представить концепцию смягчения мер против коронавируса

Москва, 28 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору представить концепцию смягчения мер, которые были введены в нашей стране из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина в перечне решений, принятых по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Роспотребнадзору <…> завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации», — сказано в документе.

Отмечается, что план по смягчению мер Роспротребнадзор должен представить до 29 апреля 2020 года, передает «Царьград».

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в России были введены выходные до 30 апреля включительно. В эти дни граждане должны были соблюдать режим самоизоляции. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эти меры дали определенный эффект, пишет Infox.ru. По словам Поповой, снимать ограничения можно будет поэтапно после 12 мая.

По последним данным, в России насчитывается 93 558 заразившихся коронавирусом, 6411 новых случаев выявили за минувшие сутки. За весь период наблюдений скончались 867 пациентов, при этом 8459 человек выздоровели.