Live: Что сейчас лечат, кроме коронавируса

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят онлайн-эфир на тему «Что сейчас лечат, кроме коронавируса».

Как обстоят дела в России с плановыми медицинскими услугами, родовспоможением, сбором анализов, стоматологией и другими важными процедурами? Люди болеют не только COVID-19, есть много тяжелых и не менее опасных заболеваний, которые требуют срочного лечения.

Как сейчас проходят плановые операции? Надолго ли откладывают важные процедуры? Оказывается ли сейчас помощь онкологическим больным? Что происходит в хосписах? Инвалиды, дети, беременные — как защищены эти категории? Справляется ли российская медицина с лечением не коронавирусных больных?

На эти и многие другие вопросы мы получим ответы от специалистов в ходе нашего прямого эфира.

Зрители трансляции могут позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +79944249587.

Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.