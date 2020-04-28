Абэ отказался приехать в РФ на годовщину Победы в случае переноса торжеств на 3 сентября

Токио, 28 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Россию на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне, если мероприятия будут перенесены на 3 сентября. Такое уведомление в Москву пришло из Токио.

«Премьер-министр не будет присутствовать на церемонии, если она будет перенесена на 3 сентября, даже, если он получит приглашение», — заявили японские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Такой отказ объясняется тем, что 3 сентября — дата, когда в СССР отмечали победу над Японией. В Токио считают, что визит Абэ в Москву в этот день может подать «неверный сигнал», что японская сторона якобы признает включение южной части Курильских островов в состав РФ, передает «Царьград».

Токио, напомним, по прошествии многих лет считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал федеральный закон, согласно которому дата окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября. В пояснительной записке говорится, что такой день был выбран не случайно — решающий вклад в завершение войны внесла победа советских войск над Японией.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы решили перенести с 9 мая на другую дату из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в России и мире. По последним данным, коронавирус унес жизни уже более 200 тысяч человек, заразились свыше трех миллионов.