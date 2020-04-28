Росгвардия присоединилась к акции «Спасибо, доктор»

Москва, 28 апреля. Сотрудники Росгвардии присоединились к всероссийской акции «Спасибо, доктор» и записали для них видео с песней, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Военнослужащие из разных регионов России выразили признательность медикам, которые спасают сотни жизней во время эпидемии коронавируса. Врачи трудятся днем и ночью в больницах, на станциях скорой помощи, принимают звонки от населения.

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Музыканты штаба Центрального округа войск Росгвардии исполнили популярную песню «Люди в белых халатах». Они солидарны с врачами и медперсоналом, которые, рискуя жизнью, борются с коронавирусом. Врачи исполняют свой служебный и гражданский долг.

Росгвардейцы вместе с коллегами из других служб по обеспечению правопорядка и безопасности граждан участвуют в принимаемых государством мерах по борьбе с эпидемией. Руководство Росгвардии уверено, что только совместные усилия помогут остановить коронавирус.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Власти России принимают все меры, чтобы противостоять коронавирусу.