Экипаж Ил-38 «щелкнул по носу» командование авианосца США

Военный эксперт Андрей Кошкин уверен, что экипаж Ил-38 показал хорошую выучку, передав США послание главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее на канале Fighterbomber на YouTube появился ролик, демонстрирующий пролет российского противолодочного самолета Ил-38 в непосредственной близости от американского авианосца USS George Washington (CVN-73).

В описании к записи отмечается, что поднятым по тревоге истребителям с CVN-73 удалось перехватить российский борт только на расстоянии в 30 км от корабля, что тем не менее не помешало самолету максимально приблизиться к USS George Washington.

Автор ролика также утверждает, что пилоты истребителей вели себя профессионально во время перехвата. Комментируя ситуацию, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что видеозапись в первую очередь демонстрирует «высочайшее мастерство экипажа Ил-38, ведь он показал, что к хваленым американским авианосцам можно подобраться и при необходимости уничтожить».

«Экипаж весьма отчаянный, мужественный и высокоподготовленный, его действия привели к тому, что американские военные не смогли сразу противодействовать, раз заметили наш борт на удалении всего в 30 км, а это совсем немного. Ну а уж в последующем они его перехватывают, это уже свидетельство недостатка общей тактики действий США», — говорит собеседник ФАН.

По мнению Андрея Кошкина, мало того что экипаж Ил-38 оказался опытным, он оказался еще и весьма удачливым, ведь в каждой подобной ситуации немалую роль играет банальное везение.

«Он [Ил-38] как-то подкрался, нырнул и оказался совсем рядом с кораблем, что свидетельствует о преимуществе в возможном учебном бою, а значит он мог атаковать авианосец и в случае необходимости даже уничтожить. В данном случае мы можем увидеть, что экипаж Ил-38 показал хорошую выучку, передав США послание Шойгу о том, что с нами надо считаться. А США ведь всегда себя позиционировали как великую морскую державу, которая гордится тем, что у нее самый многочисленный и высокотехнологичный флот. Они делают на ВМС очень большую ставку, но им показали, что они все равно остаются уязвимыми, командование авианосца просто щелкнули по носу», — заключил эксперт.

Напомним, Ил-38 — советский и российский противолодочный самолет средней дальности, который способен развивать скорость до 650 километров в час. Воздушное судно может нести две противолодочные торпеды АТ-1, АТ-2 или ракеты АПР-1, АПР-2, АПР-3. Помимо этого могут ставиться еще и противокорабельные ракеты Х-35, а также противолодочные бомбы, морские мины, спасательные контейнеры КАС, морские маркеры.

USS George Washington — американский атомный авианосец типа «Нимиц». На борту корабля могут находиться более шести тысяч человек и до 90 самолетов и вертолетов.