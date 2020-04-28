Правительство поддержало проект о наказании чиновников за оскорблениe россиян

Москва, 28 апреля. Правительство России поддержало поправки о наказании чиновников за оскорбления граждан. Об этом журналистам сообщил депутат Александр Хинштейн.

Проект «О хамстве чиновников» был разработан в «Единой России». Авторы документа предлагают внести в КоАП РФ пункты о штрафах госслужащих и их дисквалификацию за оскорбления россиян. Штрафы предлагается установить в размере до 150 тыс. рублей. За первое нарушение чиновников хотят дисквалифицировать на срок до года, а при повторном нарушении— на срок до двух лет.

По словам Хинштейна, 27 апреля на заседании правительственной комиссии этот законопроект прошел одобрение. После получения официального отзыва о документе его планируется внести в Госдуму.

Напомним, в конце минувшего года президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять госслужащих, если они будут хамить людям, обратившимся к ним. Проект закона о наказании чиновников позднее был одобрен сенаторами Совета Федерации.