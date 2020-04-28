Хилькевич поддержала Тодоренко, рассказав о попытке изнасилования

Москва, 28 апреля. Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что ни разу не подвергалась домашнему насилию, при этом за пределами стен дома она попадала в ситуации, которые могли бы трагично закончиться.

По словам артистки, однажды ее пытались изнасиловать. Хилькевич добавил, что ей заламывали руки и били по лицу, угрожали. По данным издания «Дни.ру», актриса добавила, что в тот момент всерьез опасалась за свою жизнь.

«Я могла живой и не выйти», — объяснила она.

Хилькевич прокомментировала скандал вокруг телеведущей Регины Тодоренко, которая ранее высказалась о домашнем насилии. По мнению актрисы, каждый человек может неправильно выразиться. По ее мнению, это «не повод втаптывать в грязь человека». Кроме того, она добавила, что Регина уже задумывается о том, как помочь жертвам насилия.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко вызвала скандал своими словами о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность. Она поинтересовалась, что делают пострадавшие женщины, чтобы их не били. Общественность возмутили высказывания телеведущей, ей указали, что обвинять нужно тех, что проявляет агрессию, а не их жертв. По словам адвоката Мари Давтян, ситуация говорит о том, что люди в большинстве своем занимают правильную позицию в ситуации с домашним насилием и не идут на поводу у распространенного мифа.

Она подчеркнула опасность ситуации, когда известный человек рассказывает огромной аудитории о том, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в случившемся.