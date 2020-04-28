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Психотерапевт объяснил, почему жители Петербурга не боятся коронавируса

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Психотерапевт объяснил, почему жители Петербурга не боятся коронавируса

Санкт-Петербург, 28 апреля. Жители Санкт-Петербурга меньше других россиян боятся коронавируса, что обусловлено как личными качествами горожан, так и памятью об исторических событиях. Такое мнение выразил врач-психотерапевт Николай Косенков.

Специалисты ранее назвали самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России. Оказалось, что сильнее всего страшатся пандемии жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Меньше всего, как выяснилось, распространение инфекции тревожит людей в Петербурге.

Косенков объяснил такие результаты исследования рядом факторов. Он напомнил, что город на Неве называют культурной столицей, а его жителей — доброжелательными к приезжим и отзывчивыми людьми. По его словам, петербуржцы всегда найдут себе занятие и не станут скучать, что способствует снижению тревоги.

«Конечно же, у нас осталась, почти на генетическом уровне, память о блокаде Ленинграда. Наши ленинградцы перенесли и не такое. Так что и нашествие вируса мы тоже переживем», — цитирует врача Nation News.

Испытывающим стресс россиянам психотерапевт посоветовал переключиться на работу и заботу о близких. Он порекомендовал обратить внимание на окружающий мир и полезные занятия вместо самокопания и самоистязания.

Психотерапевт объяснил, почему жители Петербурга не боятся коронавируса

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее сообщили, что в России за минувшие сутки выявили более 6,4 тысячи новых случаев заражения. В целом, число заболевших превысило отметку в 93 тысячи человек.

В регионах России действует режим самоизоляции. Ожидается, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин выступит с очередным обращением к нации, в котором объявит об отмене или продолжении такой меры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ослабление режима самоизоляции можно ожидать после 12 мая, передает Infox.ru.

Психотерапевт объяснил, почему жители Петербурга не боятся коронавируса

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Источник: Nation News
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