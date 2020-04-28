Психотерапевт объяснил, почему жители Петербурга не боятся коронавируса

Санкт-Петербург, 28 апреля. Жители Санкт-Петербурга меньше других россиян боятся коронавируса, что обусловлено как личными качествами горожан, так и памятью об исторических событиях. Такое мнение выразил врач-психотерапевт Николай Косенков.

Специалисты ранее назвали самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России. Оказалось, что сильнее всего страшатся пандемии жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Меньше всего, как выяснилось, распространение инфекции тревожит людей в Петербурге.

Косенков объяснил такие результаты исследования рядом факторов. Он напомнил, что город на Неве называют культурной столицей, а его жителей — доброжелательными к приезжим и отзывчивыми людьми. По его словам, петербуржцы всегда найдут себе занятие и не станут скучать, что способствует снижению тревоги.

«Конечно же, у нас осталась, почти на генетическом уровне, память о блокаде Ленинграда. Наши ленинградцы перенесли и не такое. Так что и нашествие вируса мы тоже переживем», — цитирует врача Nation News.

Испытывающим стресс россиянам психотерапевт посоветовал переключиться на работу и заботу о близких. Он порекомендовал обратить внимание на окружающий мир и полезные занятия вместо самокопания и самоистязания.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее сообщили, что в России за минувшие сутки выявили более 6,4 тысячи новых случаев заражения. В целом, число заболевших превысило отметку в 93 тысячи человек.

В регионах России действует режим самоизоляции. Ожидается, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин выступит с очередным обращением к нации, в котором объявит об отмене или продолжении такой меры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ослабление режима самоизоляции можно ожидать после 12 мая, передает Infox.ru.