Отец Фриске заявил, что переболел коронавирусом

Москва, 28 апреля. Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что переболел коронавирусом. Мужчина считает, что подхватил новую инфекцию во время путешествия& в США.

Он рассказал, что когда почувствовал недомогание, вместе со своим другом находился на круизном лайнере.

«Все симптомы, о которых рассказывают сейчас по телевидению, были у меня. Температура подскочила сразу до сорока градусов. Я пытался ее сбить, но никакие лекарства не помогали», — заявил мужчина «Собеседнику».

По его словам, были и другие «вестники» болезни: слабость, ломота в теле и «совершенно дикий кашель».

«Я перенес эту заразу, считайте, на ногах. Так плохо мне не было никогда. Все это продолжалось в течение недели, потом стало полегче», — вспомнил Фриске.

Он сообщил, что по возвращении в Россию заболел его друг. Мужчина предположил, что товарищ заразился именно от него. По словам Фриске, во время его ноябрьского путешествия коронавирус уже был распространен по США, «но тогда о нем ничего не говорили».

Фриске также уточнил, что на болезнь с аналогичными симптомами жаловался и другой его напарник.

На сегодняшний день США являются лидерами по количеству больных и умерших с COVID-19, однако широкое распространение вирус в Америке получил сравнительно недавно. С серьезными массовыми заражениями и смертями там столкнулись позднее, чем в Китае, который принято считать источником инфекции.

В настоящее время тысячи случаев COVID-19 ежесуточно фиксируются в России. За последние сутки в стране было выявлено 6411 больных с коронавирусом.