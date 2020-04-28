Малькевич: СМИ-фейкометы хотят подорвать российское общество изнутри

Государство должно активно противостоять попыткам либеральных СМИ нагнетать панику и распространять дезинформацию, заявил Федеральному агентству новостей председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Так он отреагировал на открытое обращение «Новой газеты» и других СМИ, пожаловавшихся, что в период пандемии коронавируса на них оказывается давление. Малькевич убежден, что власти не должны позволять распространять фейки. В нынешних условиях защищать Рунет от вбросов необходимо еще более тщательно и жестко, считает собеседник ФАН.

В обращении, написанном от имени объединения либеральных СМИ «Синдикат-100», утверждается, что «эпидемию активно используют для давления на журналистов». «Синдикат» пытается убедить свою аудиторию, будто с помощью «антифейкового» законодательства власти РФ борются не с распространением ложной информации, а с информацией как таковой.

«А почему они не смотрят, что сейчас происходит в Армении, например? Премьер-министр страны Никол Пашинян — между прочим, демократ, пришедший к власти в ходе «бархатной» революции, разрешил СМИ публиковать исключительно официальную информацию о коронавирусе. Вот он, которому так славословили либеральные журналисты, входящие в этот самый «Синдикат-100», почему-то ввел такие непопулярные ограничения. Почему? Да потому что желающих навести смуту и поднять рейтинги на фейках о COVID-19 очень много и им нужно противостоять», — заметил глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

С самого начала эпидемии собеседник ФАН ищет и анализирует вбросы о коронавирусе, появляющиеся в российских и иностранных СМИ.

«С 1 января 2020 года мы системно занимаемся поиском, сбором и анализом фейков о коронавирусе. В своем Telegram-канале я ежедневно публикую от трех до пяти мини-сериалов фейков о коронавирусе. Причем каждый второй разносится через СМИ, а люди, читая эту лживую информацию, целыми регионами на уши становятся. Разжигается не только социальная, классовая, но и межрегиональная рознь, потому что СМИ подзуживают: «Давайте здесь поставим блокпосты, чтобы не пускать вот этих из того региона». У меня есть все скриншоты, все доказательства. И страшно представить, что бы было, если бы никто не контролировал СМИ, которым ничего не стоит опубликовать фейк, основанный на непроверенных слухах и домыслах», — сказал Малькевич.

По его словам, борьба с коронавирусом сопоставима с войной, а на войне действуют строгие правила, которые все обязаны соблюдать.

«Правила функционирования СМИ и других средств массовой коммуникации в военных условиях должны быть строгие и четкие. Если бы в годы Великой Отечественной войны все обсуждали действия военачальников и правительства, мы бы войну проиграли. Публикация слухов и домыслов ни к чему хорошему не ведет, разве что дает работу нечестным СМИ, которые рассказывают, что на условиях анонимности некий аноним сообщил, что его приятель, пожелавший остаться неизвестным, точно знает, что в этом городе уже сотни трупов от коронавируса. Для чего вот это все? Чтобы сеять панику. Всеми этими СМИ-фейкометами движет не желание установить истину, а стремление подорвать российское общество изнутри и заодно — хайпануть. Потому что сейчас все, что связано с коронавирусом, отлично продается», — заключил Александр Малькевич.

Напомним, на прошлой неделе выяснилось, что система голосования «Новой газеты» для выбора претендентов на получение премии Бориса Немцова уязвима к технической «накрутке», что дает возможность любому заинтересованному лицу самостоятельно «назначать» победителя, который получит 10 тысяч евро.