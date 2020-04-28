Карантинная закупка. Арбат (ЦАО Москвы). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

На очереди воспетый Булатом Окуджавой московский район Арбат. Для барда это место олицетворяло всю столицу и страну. Но если это, действительно, так, то «Карантинной закупке» вдвойне интересно узнать, как обстоят дела с торговлей в этой части Москвы.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: