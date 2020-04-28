В Сети считают выдумкой скандал в семье Джигана и Самойловой

Москва, 28 апреля. Интернет-пользователи удивились появлению вышедшего из психушки Джигана на празднике жены Оксаны Самойловой. Они не исключили, что вся скандальная история была выдумкой.
Накануне в семье Джигана отгремел двойной праздник — день рождения отмечали дочь и супруга. Фанаты ожидали, что Самойлова с размахом будет отмечать день рождения, но никто не мог предугадать, что на празднике появится рэпер, с которым блогер решила развестись.
Совместных фото и видео хип-хоп-исполнителя с женой в Сети пока нет. Некоторые фанаты уверены, что супруги решили помириться и оставить все обиды в прошлом.
Однако некоторые фолловеры посчитали, что скандал в семье музыканта был постановочным, и сейчас пара вновь воссоединится по всем законам кино.
«Да хайп это был, все у них хорошо», — заявила youlicemer.
«Ждем постановочную историю примирения», — добавила mishlenko_luybov.
«Джиган теперь как главная разведенка страны будет пилить треки», — написала annagorda33, комментируя запись с семейными кадрами рэпера.
Впрочем, некоторые подумали, что Джиган хочет вернуться из-за корыстных целей. Они не исключили, что у рэпера могут заканчиваться деньги.
«Показуха, люди не меняются. <…> Все это показуха, чтоб повысить пиар, просмотры… А, может, у него просто заканчиваются деньги, а аккаунт его жены более рейтинговый, чем у него, вот и решил помириться… В общем не верю», — констатировала oksana_kotova585.