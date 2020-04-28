Хранение нефти в стратегическом резерве лишь отсрочит банкротство компаний США

Из-за режима самоизоляции и прекращения авиасообщения спрос на топливо в мире остается минимальным, он упал на 30-35%, хотя месяцем ранее речь шла о 20-25%. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Стратегический резерв

Нефтяные компании Соединенных Штатов, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве (SPR). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

«В этом месяце 1,1 миллиона баррелей было доставлено в Национальный стратегический резерв», — сообщает агентство.

Ранее в этом месяце Минэнерго США заключило с несколькими компаниями контракты на аренду пространства для хранения порядка 23 миллионов баррелей нефти. Большая часть сырья будет поставлена в мае и июне. Вернуть свою нефть компании смогут до марта 2021 года, за вычетом небольшого количества для покрытия расходов на хранение.

Соглашения между Минэнерго США и американскими компаниями были достигнуты на фоне катастрофического падения цен на нефть в последние недели.

«Лишь отстрочат банкротство»

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов заметил, что в условиях нехватки хранилищ власти США предложили помощь американским компаниям, сдав в аренду емкости стратегического резерва.

«Свободные емкости резерва объемом до 70 млн баррелей дадут компаниям пространство для маневра и позволят сократить расходы на консервацию скважин. В то же время при текущих темпах роста запасов нефти такая мера является недостаточной для эффективной поддержки отрасли», — добавил Галактионов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что решение правительства США о том, что компании могут хранить нефть в стратегическом резерве — это желание поддержать отрасль, страдающую от падения нефтяных котировок. Если не сделать этого сейчас, может последовать серия банкротств в пострадавшем секторе.

«Компании несут колоссальные убытки: добывать нефть в США при цене ниже 30 долларов — работать себе в убыток. Более того, на рынке образовался колоссальный объем «лишней» нефти. Из-за режима самоизоляции и прекращения авиасообщения спрос на топливо в мире остается минимальным, он упал на 30-35%, хотя месяцем ранее речь шла о 20-25%. Даже то, что Китай на 90% запустил экономику после пандемии, не дает высокого спроса на нефть», — пояснил Артем Деев.

Экономист обратил внимание, что после разрыва торговой сделки стран ОПЕК+ произошло наращивание добычи и образовался огромный запас добытой нефти, которую негде хранить. Именно поэтому на прошлой неделе цена майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории упала до отрицательных значений.

«Мера, на которую пошло правительство США, не сможет полностью решить проблему и лишь отсрочит банкротство: емкости в национальном резерве будут хранить топливо, а американские вышки не придется консервировать в огромном количестве», — заключил Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.