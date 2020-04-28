Составлен топ-10 регионов-лидеров по коронавирусу в России

Москва, 28 апреля. Москва, Подмосковье и Петербург остаются лидерами топ-10 регионов по числу заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, в столице с начала эпидемии зафиксировано 48426 случаев заражения COVID-19, в Московской области — 10231, в Петербурге — 3436, в Нижегородской области — 1663, в Дагестане — 1147.

В первую десятку также входят Мурманская область, где выявлено 1056 заразившихся, Краснодарский край (888 заболевших), Рязанская область (788), Тульская область(783) и Ленинградская область (781).

Всего в России на сегодняшний день произошло 93 558 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. С начала эпидемии скончались 867 человек, полностью выздоровели 8456 пациентов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что режим самоизоляции, который был введен для борьбы с распространением коронавируса, может быть снят после 12 мая. Однако для этого важно соблюдать все предписания и «пересидеть майские праздники дома».