В России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 28 апреля. Более 6,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтверждены 6411 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2609 (40,7%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

Согласно последним данным, за сутки победить болезнь смогли 1100 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек.

От инфекции за последний день скончались 72 человека. Всего в России было зарегистрировано 867 летальных исходов, уточнили в оперштабе.

Согласно данным оперштаба, за все время в стране коронавирусная инфекция была выявлена у 93 558 человек.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавируса.

Инфекцию не удалось сдержать в одной стране, и она постепенно распространилась по всему миру. В середине марта организация назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.