Роспотребнадзор не зафиксировал взрывного роста заболеваний COVID-19 в странах ЕАЭС

Москва, 28 апреля. Взрывного роста заражений новой коронавирусной инфекцией на евразийском пространстве не наблюдается. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Накануне состоялось совещание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оно прошло под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В режиме видеоконференцсвязи Попова, представители ряда республик и Евразийской экономической комиссии обсудили текущую ситуацию с COVID-19 в мире и на евразийском пространстве, а также ход подготовки комплексного плана по предотвращению распространения SARS-CoV-2 и других инфекционных заболеваний на территории стран ЕАЭС.

«Несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не наблюдается взрывного роста заболеваемости. Общее количество случаев заражения COVID-19 в странах-членах ЕАЭС и Узбекистане не превышает 90 тысяч», — говорится в сообщении.

Участники совещания сошлись во мнении, что главными задачами для всех государств ЕАЭС являются сохранение здоровья граждан, минимизация последствий пандемии и выстраивание эффективных механизмов взаимодействия между странами для совместного противодействия новой угрозе.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как в России можно остановить заболеваемость и максимально безболезненно выйти на плато, не допустив новой вспышки инфекции, передает ИА Deita.ru. По словам Поповой, для этого нужно, чтобы «на майские праздники все остались дома».