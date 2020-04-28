Сенатор Климов заявил, что интернет-площадки США форматируют личности пользователей

Когда россияне находятся на цифровых площадках, которые не контролируются с территории России, они могут быть подвергнуты манипуляциям со стороны западных спецслужб. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал сенатор Андрей Климов, комментируя предупреждение доцента кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александра Тимофеева об отсутствии полной конфиденциальности при использовании мессенджеров.

Как сообщил Тимофеев, хакеры могут легко собрать информацию о разговорах и получить доступ к фотографиям пользователей смартфонов. По его словам, современные технологии позволяют злоумышленникам считывать практически любые данные со смартфонов, а полной конфиденциальности не может гарантировать ни одна из соцсетей.

«Несанкционированный доступ хакерского программного обеспечения к видеокамере и микрофону вашего смартфона, а также геолокации, файловой системе, истории поиска, телефонным переговорам, переписке в мессенджерах и прочим данным — это реальность», — заявил специалист.

Однако стоит обратить внимание, что заинтересованы в сборе информации о россиянах могут быть не только хакеры, но западные спецслужбы. Заходя на иностранные сайты или пользуясь аккаунтами в западных сетях, граждане России становятся объектом слежки властей США. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что Рунет, как и любую систему, созданную людьми, полностью оградить от западного вмешательства или хакерских атак невозможно.

«Но разница заключается в том, что администрировать Рунет можем только мы. Таким образом, вероятность того, что будет сделано что-то недозволенное в отношении Рунета, на порядок ниже, чем вероятность того, что то же самое вы получите на других виртуальных площадках. К тому же найти виновного и заблокировать противоправные способы, которыми могут воспользоваться недобросовестные люди, в рамках Рунета гораздо проще, чем на других площадках», — объяснил Климов в интервью ФАН.

Когда мы «заходим на чужую поляну», пользуясь иностранными цифровыми площадками, становится понятно, что там «другие законы, нравы и отношение к вам», говорит сенатор.

«Когда вы заходите на все, что не создано в России и не контролируется с нашей суверенной территории, то вы все равно что путник, который оказался в другой стране. Вы на другой площадке и не на нашей территории. Очень многие люди в нашей стране наивно полагают, что когда они в соцсетях общаются только с теми, кого знают, и знают, с кем общаются, то они часто сильно заблуждаются. В частности, для даже разного рода подростков созданы специальные сети, которые администрируются людьми очень серьезными, но зарплаты они получают в том же Пентагоне, ЦРУ и АНБ. Там несколько лет назад были специальные наборы для людей, владеющих русским языком. Это все неслучайно делается, есть даже специальное спецподразделение НАТО для кибервойн. Людей затягивают разными способами, а затем форматируют их личности и восприятие к фактам, так как содержание контента не контролируется нами», — выразил мнение политик.

При этом Климов напоминает, что в создании Интернета принимали участие западные спецслужбы.

«Есть масса публикаций известных американских политиков, которые прямо говорят, что поскольку Интернет – это американский продукт, то он должен находиться под полным национальным контролем США. А главы крупнейших американских интернет-площадок периодически вызываются в комитет по разведке Конгресса США, где дают разного рода показания», — добавил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что 17 апреля корпорация Google удалила официальный YouTube-канал Федерального агентства новостей без объяснения причин. Руководитель ФАН Евгений Зубарев заявил, что руководство сервиса занимается политической цензурой. В ходе мероприятия зампред Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости России жестко ответить на акты политической цензуры со стороны американских интернет-корпораций.