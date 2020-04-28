Bloomberg предупредил о риске дефицита российской пшеницы в мире

Москва, 28 апреля. Мировое сообщество рискует остаться без российской пшеницы впервые за десять лет. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, которое заранее пытается возложить на РФ вину за возможный будущий дефицит пшеницы, сейчас многие страны стремятся нарастить объемы закупок на фоне пандемии коронавируса.

«Покупатели хотят запастись, потому что понимают, что у них, возможно, не будет шанса сделать это позже», — рассказал Bloomberg директор московского аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

Ранее российские поставщики удовлетворяли этот спрос, однако в конце марта Минсельхоз РФ предложил установить временную квоту на экспорт зерна, чтобы сдержать рост цен. Предполагалось, что до конца июня из страны можно будет вывезти не более семи миллионов тонн, однако квота была полностью выработана уже 26 апреля. При этом Минсельхоз продолжает продажу зерна из интервенционного фонда. Ранее глава министерства Дмитрий Патрушев заявлял, что все эти меры помогут поддержать цены на пшеницу и стоимость конечной продукции на внутреннем рынке России.

Сейчас поставки зерна из РФ продолжаются только в четыре страны СНГ, пишет «Газета.ру».Как отмечает Bloomberg, нагнетая антироссийские настроения, ситуация в мире осложняется тем, что экспорт зерна ограничили и другие страны. При этом в агентстве считают, что запрет на экспорт российской пшеницы может быть выгоден конкурентам из США и ЕС, передает «Царьград».