Россияне рассказали о планах после отмены режима самоизоляции

Москва, 28 апреля. Россияне после отмены режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, мечтают увидеться с близкими, а не пойти в бар. Об этом говорится в исследовании Mail.ru Group.

Отмечается, что 53% россиян рассказали, что первым делом после отмены ограничительных мер поедут навестить родственников, 15% человек собираются пойти в бар. Как пишет РИА Новости, главным приоритетом в режиме самоизоляции для россиян стало общение — половина опрошенных хотят увидеться с друзьями, родственниками и коллегами.

42% человек заявили, что мечтают выйти на прогулку в парк, а каждый четвертый человек желает отправиться за покупками в торговый центр или на процедуры в салон красоты.

«Только 15% хотели бы после карантина первым делом отправиться на концерт или в кино, столько же — пойти в ресторан или в бар», — говорится в сообщении.

Также россияне рассказали, что онлайн в разы чаще посещают музеи, а не вечеринки (23% против 5%). Более половины россиян (55%) в связи с введенным в РФ режимом самоизоляции получили от руководства совет работать из дома. 84% опрошенных подтвердили, что перешли на дистанционный формат.

Среди плюсов удаленной работы они отметили экономию денег и времени на дорогу, возможность легче распределять время между работой и домашними обязанностями, а также гибкий рабочий график.

Напомним, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что количество выздоровевших неуклонно растет. За минувшие сутки вылечились 606 человек, что в два раза больше показателей за прошедшие дни.