Шаповалов: позиция Хафтара продиктована национальными интересами Ливии

Фельдмаршал Халифа Хафтар, главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА), прислушался к ливийцам, призвавшим отказаться от Схиратских соглашений для дальнейшего построения государственности в стране. Кандидат исторических наук Владимир Шаповалов уверен, что в условиях эскалации внутриливийского кризиса, вызванной действиями ПНС, фельдмаршал выбрал правильный путь по объединению страны и построению новой гражданской государственности.

В ходе вчерашнего обращения к ливийскому народу Хафтар подчеркнул, что Схиратские соглашения давно исчерпали себя и должны остаться в прошлом. Фельдмаршал добавил, что ЛНА при поддержке ливийцев продолжит очищать страну от терроризма и займется созданием полноценного гражданского государства, как того хочет сам народ. Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. М. А. Шолохова, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Владимир Шаповалов подчеркнул, что Хафтар не стал инициативной стороной разрыва Схиратских соглашений, констатировав тот факт, что они не работают и утратили всякий смысл.

«Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Схиратские соглашения уже давно фактически были сорваны ПНС, которое эскалирует ситуацию, опирается на вооруженные формирования, радикальных исламистов, привлекает в страну наемников из других стран, в том числе военный контингент из Турции. Фактически все это ставит под угрозу национальный суверенитет страны, независимость Ливии и, по сути, своими действиями ПНС дезавуировала заключенные ранее соглашения. Хафтар в данном случае не является инициативной стороной разрыва, а констатирует тот факт, что соглашения не работают, а, следовательно, они утратили всякий смысл», — пояснил специалист.

Владимир Шаповалов отметил, что на протяжении последних девяти лет Ливия находится в тяжелой ситуации, кризис разрушил все основные сферы страны. ПНС вместо стабилизации обстановки только усугубило положение вещей, приведя к эскалации конфликта. В отличие от Сарраджа, Хафтар действует в интересах страны.

«Что касается его [Хафтара] позиции, в данном случае она продиктована национальными интересами Ливии и интересами ливийского народа. На протяжении 9 лет Ливия находится в состоянии тяжелейшей гражданской войны, разрушившей государственность, экономику, социальную сферу, инфраструктуры страны. Кризис не заканчивается, масло в этот огонь подливают зарубежные акторы — западные государства, Турция и некоторые другие страны. Очень серьезным фактором дестабилизации является присутствие вооруженных бандформирований, террористов, которые находятся под эгидой ПНС. Более того, сама субъектность ПНС под вопросом, поскольку фактически Саррадж не контролирует ситуацию, всем заправляют лидеры вооруженных бандформирований. В этой ситуации для объединения страны и выдворения интервентов, уничтожения террористов и прекращения кризиса необходимы какие-то действия. Именно эти действия сейчас предпринимает Хафтар, заявляя о том, что он выходит из неработающих соглашений и призывает к объединению и созданию новой государственности, и беря на себя функции моделирования этого процесса», — заключил собеседник агентства.

На основе Схиратских соглашений было собрано так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое должно было способствовать урегулированию кризиса в стране. Однако после того, как два года его мандат истек, а поставленные перед ПНС задачи не были решены, Файез Саррадж, вставший во главе его, отказался сдать свои полномочия. Саррадж заручился поддержкой различных бандформирований, чтобы удержаться у власти, и фактически оккупировал Триполи.