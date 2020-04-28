Что сейчас лечат, кроме коронавируса, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 28 апреля, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Что сейчас лечат, кроме коронавируса».

Как обстоят дела в России с плановыми медицинскими услугами, родовспоможением, сбором анализов, стоматологией и другими важными услугами и процедурами? Люди болеют не только COVID-19 — есть много тяжелых и не менее опасных заболеваний, которые требуют срочного лечения.

Как сейчас проходят плановые операции? Надолго ли откладывают важные процедуры? Оказывается ли сейчас помощь онкологическим больным? Что происходит в хосписах? Инвалиды, дети, беременные — как защищены эти категории? Справляется ли российская медицина в целом с оказанием лечения не коронавирусным больным?

На эти и многие другие вопросы мы получим ответы от специалистов в ходе нашего прямого эфира, который пройдет здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +79944249587.

Архив материалов и онлайн-трансляции здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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